مسؤولة بـ"القاهرة السينمائي": نخوض الدورة الـ42 بالإجراءات الاحترازية

قالت الناقدة رشا حسني، مبرمجة مهرجان القاهرة السينمائي، إنّ مهرجان القاهرة السينمائي حاليا يخوض الدورة الـ42 من المهرجان، مع وضع الإجراءات الاحترازية قيد الاعتبار وتنفيذها بحذافيرها.

وأضافت حسني، خلال مداخة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "Ten"، أنّ طاقم العمل بالمهرجان يؤدي دوره سواء من يقوم بعمله من المنزل أو العاملون الفنيون وغيرهم.

وتوقعت أن تقل عدد الأفلام السينمائية المشاركة في مهرجان العام الحالي، وأنّها لن تكون على قدر كبير من الجودة والإبداع لتوقف سوق صناعة السينما والأفلام عالميا لتفشي فيروس كورونا.