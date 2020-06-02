مصر تشارك في التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا بـ"ريمديسيفير"

أكدت الدكتورة فتحية العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، وجود زحام في المستشفيات خلال الفترة الأخيرة.

وقالت العسال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم زيادة سعة المستشفيات وإضافة 320 مستشفى تابعين لوزارة الصحة والتأمين الصحي وجراحات اليوم الواحد من أجل علاج مرضى فيروس كورونا.

وكشفت العسال عن اقتراب وصول عقار ريمديسيفير المخصص لعلاج فيروس كورونا لمصر، وأن مصر تشارك في التجارب السريرية لهذا العلاج مع عدد من دول العالم تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكدت العسال أن الدواء الجديد لن يغني عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين نظرًا لاختلاف استعمالهم حيث يخصص الدواء الجديد للحالات الحرجة فقط.

وأوضحت أن الوزارة قررت تطبيق العزل المنزلي للحالات البسيطة من أجل تخصيص المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة والحرجة مشيرة إلى أن المريض الذي تسوء حالته في العزل المنزلي يجب عليه التوجه للمستشفى فورًا.