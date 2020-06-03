السجن المؤبد لـ3 متهمين بحيازة مفرقعات في المطرية

عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، اليوم، 3 متهمين هاربين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، في القضية 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنّه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمون مواد مفرقعة عبارة عن "بارود أسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري.