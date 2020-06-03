Spotify يطلق مبادرة لإغاثة الموسيقي في زمن كورونا

أطلق Spotify اليوم مبادرة "إغاثة الموسيقى في ظل كوفيد 19"Spotify COVID-19 Music Relief"، بالشراكة مع الصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق.

ويهدف المشروع لجمع التبرعات للفنانين والموسيقيين الذين تأثروا بشدة جراء تداعيات أزمة "كوفيد-19" من خلال برنامج المنح الاستثنائية، "منحة دعم الفنانين"، الذي أطلقته آفاق اليوم.

يُذكر أنّ المبادرة هي مشروع عالمي، يرشّح قائمة من المنظمات الموثوقة التي تقدم الإغاثة المالية لمن يحتاج الدعم من أفراد مجتمع الموسيقى حول العالم. وتعاون Spotify مع مؤسسات عدة على المستوى الدولي منها "ميوزكيرز" و"بي آر إس فاونديشن" و"الاتحاد البرازيلي للمؤلفين الموسيقيين" و"يو إم آي" في الأرجنتين و"هلب ميوزيشنز" وغيرها.

ومع انطلاق المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم، يتشرف Spotify باختياره للصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق شريكا له في المبادرة. وتأسست آفاق عام 2007 بمبادرة من ناشطين ثقافيين عرب وتقدّم سنويا برامج تدعم إبداعات الفنانين والكتاب والمثقفين في مختلف المجالات كالسينما والتصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية والفنون الأدائية والموسيقى وغيرها الكثير.

ويقدم Spotify تبرعا لبرنامج "منحة دعم الفنّانين" التابع لصندوق "آفاق" لدعم جهوده في جمع التبرعات التي تهدف إلى مساندة الفنانين في هذه الظروف الاستثنائية. ومن خلال الموقع الرسمي لمبادرة "إغاثة الموسيقى في ظل كوفيد 19"Spotify COVID-19 Music Relief"، سيقدم Spotify تبرعات إجمالية بقيمة مماثلة للمساهمات التي سيجمعها الصندوق، أي دولار لكل دولار، بقيمة تصل أقصاها لـ10 ملايين دولار من خلال المنظمات الشريكة.

وفي هذه المناسبة، قال كلاديوس بولر، المدير الإداري لـSpotify في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يضع Spotify دعم مجتمع الفنانين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقدمة أولوياته. واليوم تزداد أهمية مساندة الفنانين ومواصلة ترسيخ أسس هذا المجتمع الإبداعي أكثر من أي وقت، لرفد قطاع صناعة الموسيقى ومساعدة الفنانين والموسيقيين الذين تأثروا بشدة. ونحن نفتخر بمبادرة Spotify لإغاثة الموسيقى في ظل كوفيد 19العالمية ونتطلع إلى جني ثمارها هنا في المنطقة بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق".

وخلال الظروف الصعبة والأزمات، تظلّ الموسيقى دائما مصدرا للإلهام والأمل والسلام والطمأنينة وعلى الرغم من أنّ البث الموسيقي لا يزال يشكل صلة الوصل الرئيسية بين مطوري المحتوى ومتابعيهم، تسببت تداعيات الوباء بانقطاع مصادر عديدة للدخل أو إيقافها تماماً. لذلك، يحتاج الآلاف من المحترفين في المجال الإبداعي والفنانين إلى الدعم والمساندة اليوم.

بدورها، قالت ريما المسمار، المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق: "يعمل غالبية الفنانين والفنانات في المنطقة العربية في ظروف صعبة محفوفة بالتحديات. وفاقمت أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل كبير من معاناتهم جرّاء عدم تكافؤ الفرص ونقص شبكات الأمان الاجتماعي. وبالتالي، تزداد اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية مواءمة الإجراءات المتخذة والاستجابة الفورية مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية. ولعلّ الرسالة الأقوى في ظل هذه الظروف الصعبة هي التكاتف وتوحيد الجهود مع شركائنا المؤثرين مثلSpotify لضمان استدامة مجتمعاتنا الإبداعية. فمن خلال تقديم الدعم الحيوي والمنح في الأوقات العصيبة وغير المستقرّة هذه، نأمل بأن نساهم في تخفيف شيء من عبء فقدان مصادر الدخل وتلاشي الفرص أمام الفنانين".

وبالنسبة لمطوري المحتوى الموسيقي الذين يواصلون عملهم في المنزل، ستتنازل منصة SoundBetter ، سوق المواهب الموسيقية الرائدة في العالم عن حصتها من الإيرادات وستقدم منصة التسجيل الصوتي القائمة على السحابة Soundtrap فترات تجريبية مجانية مطوّلة للمدربين.