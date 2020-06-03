إجراءات استباقية من "الزراعة" لمنع دخول الجراد الصحراوي الحدود

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أعده عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بشأن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها وزارة الزراعة؛ لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي، ومنع دخولها الحدود المصرية.

وذكر التقرير أن لجان المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد تنتشر في المناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر "سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلي – حماطة – الشلاتين – أبو رماد – حلايب"، والعلاقي شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية "جرف حسين – أبو سمبل – توشكى"، وشرق العوينات والوحات البحرية، وفي الشمال الغربي سيوة والسلوم وهذه اللجان مزودة بسيارات دفع رباعي للعمل في الوديان والأماكن الوعرة بالمناطق الحدودية وآلات رش ومبيدات ومهندسين زراعيين وسائقين وعمال مدربين على أعلى مستوى لأعمال المسح والمكافحة لحشرة الجراد الصحراوي ومزودة بجهاز ELocust لإرسال تقارير المسح والمكافحة لغرفة المعلومات بالدقي؛ لتحليلها واتخاذ القرار المناسب في أعمال المكافحة.

وأفاد التقرير بأن هذه اللجان في حالة استعداد دائم طوال العام ثم تعلن حالة الطوارئ في شهر سبتمبر أي قبل موسم التكاثر الشتوي والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوي، والذي تتأثر به الحدود المصرية حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوي من أكتوبر إلى أبريل من كل عام أي أن اللجان بالصحراء تكون مستعدة قبل موسم التكاثر الشتوي بشهر كامل؛ للوقوف على حالة الجراد الصحراوي والحالة البيئية من كساء نباتي ورطوبة تربة وسقوط الأمطار وأن هناك غرفة عمليات بالوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وعضوية مدير عام الإدارة العامة للجراد، ومدير إدارة الجراد ومدير إدارة البلاغات والتوصيات؛ لمتابعة تقارير اللجان المتواجدة بالصحراء وتحليلها واتخاذ القرار المناسب.

وأكد التقرير وجود تنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو"؛ للوقوف على موقف الجراد الصحراوي بالدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والسعودية، والاستفادة من النشرة الشهرية التي ترسلها "فاو" للدول الأعضاء.

وانتهى تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن الوضع هادئ تماما في مصر، وهذا ما يؤكده أيضا موقع "فاو" ولايوجد أي نشاط للحشرة على مستوى المناطق الحدودية والداخلية من البلاد، وأن لجان المسح والاستكشاف تواصل عملها بالصحراء والمناطق الحدودية؛ للوقوف على حالة الجراد الصحراوي لهذه المناطق والقيام بأعمال المكافحة لأي تجمعات أو أسراب تهاجم البلاد.