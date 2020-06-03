مبيعات فولفو للسيارات بلغت 44830 سيارة عالميًا خلال مايو

أعلنت شركة فولفو، المصنع السويدي للسيارات، عن انخفاض مبيعاتها بنسبة وصلت إلى 25.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث وصلت المبيعات خلال مايو 2020 إلى 44830 سيارة، وأشارت في بيان لها أن حركة المبيعات في تحسن، بالإضافة إلى حركة العرض في أوروبا والصين.

كما أوضحت الشركة، أن المبيعات في الولايات المتحدة، تعافت بشكل أسرع من المتوقع حيث خففت المزيد من الدول القيود المفروضة بسبب جائحة الفيروس التاجي.

في الفترة من يناير إلى مايو، وصلت مبيعات فولفو للسيارات العالمية إلى 208.479 سيارة، بانخفاض 25.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وصلت مبيعات الصين في مايو إلى 15.132 سيارة، بزيادة 21.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في الأشهر الـ5 الأولى من العام، انخفضت المبيعات بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت مبيعات الولايات المتحدة في مايو 9.519 سيارة، بانخفاض 2.5 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث عادت المبيعات بقوة مع بدء الولايات في الانفتاح.

وبين يناير ومايو، تراجعت مبيعات الولايات المتحدة بنسبة 18.2 في المائة لتصل إلى 32،870 سيارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استمرت المبيعات في أوروبا خلال مايو في تأثرها بالحركات المقيدة نتيجة لوباء الفيروس التاجي، لكنها أظهرت علامات على الانتعاش مقارنة بالشهر السابق، حيث بدأ المزيد من البلدان في المنطقة في الانفتاح.

بلغت مبيعات فولفو للسيارات في أوروبا 14،965 سيارة في مايو، بانخفاض 49.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.