"العاملين بالبترول" توفر 163 سريرا لاستقبال حالات كورونا

قرر محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وضع مصيف النقابة العامة للعاملين بالبترول بمدينة رأس البر بدمياط بواقع 120 سريرا، ومبنى النقابة العامة بالدقي في القاهرة بواقع 16 سريرا، تحت أمر المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول، لاستقبال حالات عزل مرضى كورونا بقطاع البترول.

واكد رئيس النقابة العامة: "نعمل لصالح عمال البترول تحت قيادة الوزير طارق الملا، الذي لم يتوان عن توفير سبل الراحة لعمال البترول، والمهندس عابد عز الدين رئيس الهيئة العامة للبترول، فكل الشكر لجميع القائمين في العمل على تخفيف الأعباء عن أبناء هذا القطاع العملاق بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول".

وأضاف جبران، أنّ المهندس طارق الملا وزير البترول، وجّخ بتوفير أماكن في محافظات القاهرة - الإسكندرية - السويس - البحر الأحمر - دمياط - وأسيوط لمصابي كورونا داخل شركات القطاع وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم.