"العاملين بالبترول": توفير اماكن لعزل مصابي كورونا من عمال القطاع

قال محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس إدارة المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول، إن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أصدر تعليمات بتوفير أماكن عزل وفرق طبية كاملة في جميع المحافظات، وهذا ما جرى العمل عليه بالفعل منذ أكثر من شهر، من أجل توفير خطة علاجية للعاملين بالبترول في ظل أزمة كورونا.

وأضاف "جبران" أن قطاع البترول، جاهز لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

وأكد رئيس النقابة العامة، أن الحكومة أدارت الأزمة باحترافية ومسؤولية عالية، وقامت بالحفاظ على الأرواح بغض النظر عن النتائج الاقتصادية والأعباء التي ستترتب على هذه الإجراءات الاحترازية.

وتابع "جبران": "جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل جميع شركات قطاع البترول، مع توفير المتطلبات اللازمة لذلك من معدات وقاية وغيرها من المتطلبات.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرف عمليات من اللجان النقابية داخل شركات البترول بجميع المحافظات، لمتابعة الموقف أولا بأول مع النقابة العامة.