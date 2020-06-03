نقابة المحامين التركية تشكل لجنة للتحقيق في مشاهد تعذيب ديار بكر

شكلت نقابة المحامين وجمعية حقوق الإنسان، شعبة مدينة دياربكر لجنة للتحقيق، بعد انتشار مشاهد التعذيب داخل أقسام الشرطة.

وتستمر التحقيقات في واقعة مقتل الشرطي أتاكان أرسلان في 5 أبريل الماضي في مقاطعة باغلار من قبل المدعي العام.

والمواطنين الذين جرى اعتقالهم على ذمة التحقيقات في الواقعة تعرضوا للتعذيب داخل أقسام الشرطة، وانتشرت صور التعذيب وأثارت ردود الأفعال الواسعة في تركيا، لذلك شكلت نقابة المحامين وجمعية حقوق الإنسان شعبة دياربكر، إضافة لممثلي وقف حقوق الإنسان التركي (TİHV) في المدينة، لجنة للتحقيق في الأمر.