صور.. بدء احتفالات عيد القديس الأنبا إبرام بالفيوم دون حضور شعبي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدء احتفالات إيبارشية الفيوم بعيد شفيعها القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة بديره بالعزب، بحضور الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية وعدد محدود من الكهنة والمكرسات ودون حضور شعبي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إنه تم إخراج جسد القديس من المزار الخاص به وحمله الكهنة ووضعوه أمام الهيكل ليبقى هناك طوال فترة الاحتفالات التي تستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف حليم، أن مطران الفيوم قام بتطييب جسد الأنبا إبرآم الذي توفي في العاشر من يونيو عام 1914.