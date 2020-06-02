الكنيسة الأرثوذكسية: الاحتفال بعيد دخول المسيح مصر بـ6 أفراد فقط

أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، اجتمعت السبت الماضي، وقررت استمرار تعليق الصلوات حتى 27 يونيو المقبل.

وأضاف حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه فى ضوء ما سيحدث من تغييرات بشأن انتشار وباء كورونا المستجد، أو انحساره سيتم اتخاذ قرارات جديدة من اللجنة، يوم 27 يونيو المقبل.

وفى سياق آخر قال، إنه تم اتخاذ قرارات خاصة بشأن عيد دخول السيد المسيح لمصر وقداس عيد كنسي يوم الأحد المقبل، كونهما مهمين للكنيسة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاحتفال بالعيد من قبل الكهنة والشمامسة وعددهم 6 أفراد فقط، دون حضور المواطنين مطلقا، نظرًا لأهمية هذه الأعياد للكنيسة.