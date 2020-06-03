متحدث النواب: مثلث إدارة أزمة كورونا في مصر حال دون تفشيه

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن أزمة كورونا عالمية ونجح عدد كبير من الدول في تخطيها، فيما وقعت بعض الدول كفريسة للمرض نظرا لتهاونهم مع تلك الأزمة الشديدة.

وأضاف "حسب الله" خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن مثلث إدارة الأزمات في مصر ومنهم أداء الحكومة الاحترافي قد نجح في تقليل حدة الأزمة وعدم تفشي الفيروس بين المواطنين، موضحا أن تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة يعد أحدى أضلاع المثلث الهامة وينم عن إدارة سياسة حكيمة.

وأكد على أن الضلع الثلث يتمثل في وعي المواطن والتزامة بالإجرائات الاحترازية التي أقرتها الدولة، فيما يوجد بعض المواطنين ممن لا يهتمون بتلك الإجرائات وهم الذين في خطر حقيقي، مشيرا إلى أن مسؤولية مقاومة المرض وعدم تفشيه هي مسؤولية جماعية وليست فردية ويجب أن يكون هناك وعي من قبل كل المواطنين لحين تخطي الأزمة.