عضو لجنة الاتصال بوزارة التعليم: كورونا أثبت نجاح التعليم عن بعد

قالت نيرمين فتحي، عضو لجنة الاتصال والتنسيق بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن انتشار فيروس كورونا قد أدى إلى تغير شكل الفصل الدراسي للعام الماضي والذي اختلف تماما عن الأعوام السابقة.

وأضافت "فتحي"، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "Ten"، أن انتشار الفيروس أدى إلى تطوير المنظومة التكنولوجية للتعليم والتي دائما ما كانت تسعى الدولة إلى تطبيقها خلال الفترة السابقة، موضحة أنه قد تم رصد حالة من الرضا من قبل أهالي الطلاب بعد ظهور نتائج الأبحاث المقدمة لسنوات النقل، بعد رصد حالة من التخوف لديهم.

وأكدت أن ذلك يعد مؤشرا ودليلا هاما على نجاح المنظومة التعليمية وتطبيق التعليم عن بعد، مشيرة إلى أنه لفيروس كورونا تداعيات إيجابية متمثلة في تقدم المنظومة التعليمية لـ5 سنوات مستقبلية.

وتابعت: "بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بلاش يقلقوا لأن الامتحانات هتكون في مستوى الطالب المتوسط ولا تشتمل على أية أسئلة لمستوى الطلاب فوق المتوسط".