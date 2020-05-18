عبدالغفار: حققنا طفرة في التعليم عن بعد وتسلمنا بعض أبحاث الطلاب

علق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، على مواعيد الامتحانات المقررة لطلبة الجامعات مطلع يوليو المقبل، في ظل جائحة كورونا.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن الجامعات بطبيعتها، لا تقارن بطبيعة المدارس، نظرًا لأن الجامعات لها طبيعة خاصة معقدة، فكل جامعه لها وضعها وظروفها وإمكاناتها.

وأوضح عبدالغفار، أن الوزارة منذ تعليق الدراسة، وعدت المجتمع بتحقيق طفرة في مجال التعليم عن بعد، ونجحوا في مجال المنصات الإلكترونية، وإلغاء امتحانات "الميد تيرم" وضمها لامتحانات أخر العام.

واشار عبدالغفار، إلى أن امتحانات يوليو المقبل، تخص السنوات النهائية، أما سنوات النقل الجامعية، انتهينا من أمرها عبر أبحاث مقدمه إلكترونيا، أو الامتحانات الإلكترونية، وتم إقرار الجداول الخاصة بها.

وأكد عبدالغفار، أن وزارة التعليم ليس لديها أي مشكلة في الاجراءات الاحترازية، وأصبح لدينا خبرة منذ تخصيص المدن الجامعية، لاستقبال الحالات المصابة كأماكن مخصصة للعزل، أو في استقبال العائدين من الخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة في الفترة المقبلة، تتابع بدقة تطبيق وتفعيل الاجراءات الاحترازية فقط، لضمان سلامة الطلاب، فيما يخص اللجان والطلاب والمشرفين، وكل العاملين في اللجان.

ووجه عبدالغفار، رسالة للأسر والطلبة، قائلاً: "اطمئنوا الأمور هتبقى على ما يرام في امتحانات السنوات النهائية، وبكل التدابير الاحترازية اللازمة، والموضوع هيبقى أسهل ما يكون".

ولفت عبدالغفار، إلى أن وزارة الصحة تضع إمكانات ضخمة في هذا الإطار، فيما يخص مستشفيات الصدر والحميات والعزل والمستشفيات الجامعية، عندما أنشئت في الأساس، لم تقدم خدماتها لفئة معينة، بل تعالج الجميع في أمراض سواء تتعلق بكورونا أو غيرها، مشيراً إلى أن التعليم العالي، تملك 13 مستشفى جامعي للعزل، لم يستخدم منهم سوى 7 فقط.