النواب يوافق على 3.5 ملايين جنيه موازنة "القومي لمكافحة الإدمان"

وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي موازنة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان للعام المالي الجديد 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها نحو 3 ملايين و567 ألف جنيه مقابل 3 ملايين و204 آلاف جنية العام الجاري 2020/2019.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 2 مليون و740 ألف جنيه مقابل 2 مليون و387 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020، أما الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو بـ400 ألف جنية وهي ذات المُخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري 2020/2019.

فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس حيث شراء الأصول غير المالية -(الاستثمارات) -خلال العام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 300 ألف جنيه وهي أيضا ذات المخصصات المعتمدة في موازنة العام الجاري.

تأتي الموافقة بعد تأكيد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي على أهمية المواجهة الحاسمة لظاهرة الإدمان لاسيما وتأثيرها على المجتمع وانعكاساتها علي الأسرة المصرية، كما أثارت اللجنة تساؤلاتها حول حقيقة إلغاء المجلس القومي سيدرج مع المركز القومي للبحوث، لتؤكد الدكتور إيناس الجعفري مقرر المجلس القومي أن المجلس حتى الآن قائم لكن كان هناك اتجاه للدمج مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.