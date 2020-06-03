وليد سعد: سعيد بالتعاون مع فضل شاكر.. و"غيب" هديتنا إلى الوطن العربي

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أغنيته الجديدة "غيب" من ألحان وليد سعد، قبل 16 ساعة، لتشعل مواقع التواصل الاجتماعى ويتصدر اسم فضل شاكر ترند تويتر فى مصر والسعودية.

كما تصدر الترند رقم 14 على يوتيوب، وتقترب مشاهداته من النصف مليون مشاهدة فى أقل من 16 ساعة.

وأعرب الملحن الكبير وليد سعد عن سعادته بعودته للتعاون مرة ثانية مع النجم فضل شاكر، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي.

يذكر أن فضل شاكر ووليد سعد ثنائى فني أكثر من ناجح، حيث تعاونا معا في العديد من العلامات الغنائيةالرائعة، بداية من "بياع القلوب، لابس وش الطيب، بفكر بالساعات، فاكر لما تقولى نسيتك، نسيت إزاي، من كتر حبى فيك، ليه الجرح، حظك يا قلبى".

وتقول كلمات الأغنية: "غيب عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقة عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي انا عشته معاك".