واجه الإسرائيليين والإرهابيين.. وفاة المناضل السيناوي عودة أبو ليمي

توفى، اليوم، الشيخ عودة صباح أبو ليمي، والذي يعد أحد أهم المناضلين السيناويين ضد الاحتلال الإسرائيلي لسيناء في الفترة من عام 1967 حتى 1973.

وقال جازي سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء، إن الشيخ عودة ينتمي لعشيرة النديات، إحدى عشائر قبيلة الترابين، وإنه كان من أبرز المجاهدين ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان يشدد دائمًا على ضرورة محاربة العدو، والدفاع عن تراب الأرض المصرية فى سيناء.

وذكر الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية المناضلين والمجاهدين السيناويين، أن جميع من شاركوا فى الدفاع عن أرض سيناء مُنحوا نوط امتياز، وكان على رأسهم الشيخ عودة الذي قام ببطولات عدة خلال فترة الاحتلال.

وأوضح أن عدد أعضاء جمعية مجاهدي سيناء 575 عضوًا، وجميعهم من المجاهدين من رجال ونساء ينتمون لغالبية المناطق في سيناء، ولعبوا أدوارًا وطنية بارزة.

وأضاف الشيخ عيد سلمي ترابين، أحد شيوخ قبيلة الترابين، أن الشيخ عودة كان قاض عرفي، وله باع كبير فى عملية القضاء، ووضح حد لخصومات كثيرة بين القبائل والعائلات، وكان كبار القبائل يستشيرونه لأخذ الرأي والمشورة.

واضاف "ترابين"، أن الشيخ عودة كان يؤكد دائمًا على وحدة الوطن، وينادي بمحاربة الجماعات الظلامية.