النواب: السودان دائما ما يثبت دفاعه عن حقوق دول المصب في نهر النيل

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن دولة السودان تثبت دائما مواقفها الجيدة للدفاع عن حقوق مصر كدولة مصب لنهر النيل.

وأضاف "حسب الله" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن مصر لم تكن يوما ضد التنمية بدولة أثيوبيا، ولكنه ومن الضروري الدفاع عن حق مصر وأمنها المائي وعدم التفريض فيه، موضحا أن الدولة المصرية ترفض المساس بأمنها المائي.

وأكد أن مصر قادرة على حماية كل المقدرات التاريخية والحق الأصيل لها في مياه النيل ويستمر النواب في اجتماعهم لحين التوصل لحل في تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه عاجلا أو أجلا ستحترم أثيوبيا حق مصر الأصيل بالنهر وهناك ثقة في النواب الأثيوبيين لإنجاز تلك المهمة ومساعدة مصر فيها.

وتابع: "هناك تواصل إيجابي بين النواب المصريين والأثيوبيين، ونثق في قدرتهم على إقناع الحكومة الأثيوبية بحقوق مصر في النيل".