فتحة العداد 7 جنيهات.. جولة داخل تطبيق "دابسي" بعد انطلاقه رسميا

بدأت شركة دابسي للنقل التشاركي للأفراد باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، خدماتها رسميًا مع بداية شهر يونيو الحالي بشكل تجريبي.

وشهد التطبيق أكثر من 10 آلاف عملية تنزيل على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، بحسب بيانات التطبيق على جوجل بلاي، وهو متاح مجانًا لعملاء الأندرويد والـIOS.

وبمجرد تسجيل العملاء على تطبيق دابسي سيحصل على رصيد مجاني بقيمة 100 جنيه يتم خصمهم بواقع 20% على كل رحلة، إذ يغطي التطبيق محافظتي القاهرة والإسكندرية بشكل كامل.

ووفقًا لخدمة عملاء التطبيق، نستعرض تسعير استخدام التطبيق وفقًا للفئات الثلاث التي يوفرها التطبيق لعملائه على النحو التالي:

فئة Dubci

الكيلومتر: 2.5 جنيه.

الدقيقة: 40 قرشًا.

فتحة العداد: 7 جنيهات.

دقيقة الانتظار: 40 قرشًا.

فئة Tawfeer

الكيلومتر: 1.80 جنيه.

الدقيقة: 30 قرشًا.

فتحة العداد: 6 جنيهات.

دقيقة الانتظار: 30 قرشًا.

فئة الـVIP

الكيلومتر: 3.65 جنيه.

الدقيقة: 65 قرشًا.

فتحة العداد: 12 جنيهًا.

دقيقة الانتظار: 65 قرشًا.

وتسمح الشركة للعملاء التسجيل معها كسائقين كما تقبل تشغيل السيارات بداية من موديل 2000، بعقد توظيفي للكابتن بالشركة وأيضًا عمل تأمين على الحياة وتأمينات اجتماعية، وتتيح الشركة للسائقين استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة بشروط محددة خاصة بمعدلات التقييم للسائق لضمان سداد قسط السيارة.

وبمجرد تحميل التطبيق يطلب منك إدخال رقم هاتفك، لتستقبل بعدها رسالة على هاتفك المحمول بكود التفعيل، يتم إدخاله واستكمال البيانات مثل الاسم والبريد الالكتروني، وتبدأ بعدها في بدء رحتلك عن طريق تحديد نقطة الوصول والوجهة التي تريد الذهاب إليها.

وقالت الشركة عبر موقعها الالكتروني إنها ستوفر جهاز تتبع وكاميرا ومايك كوسيلة للتأمين دون أي مصاريف يتحملها السائق، مع توفير إنترنت واي فاي مجانًا داخل السيارة لأفضل السائقين.

ويتيح التطبيق ثلاث فئات للسيارات: دابسي، أما توفير وVIP وجاري العمل على تشغيلهما قريبًا.

كما يمكنك تفعيل التنبيه الصوتي عند وصول السيارة لمكان العميل، فضلًا عن إمكانية إضافة عدد من جهات الاتصال للطوارئ.