تنطلق خلال أيام وتتيح طلب طائرات.. 8 معلومات عن دابسي منافس أوبر وكريم

كشفت مصادر مطلعة في قطاع النقل التشاركي، لـ"الوطن"، عن أن شركة دابسي للنقل التشاركي، ستنطلق في السوق المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، كمنافس قوى لمثيلاتها، بما فيها "أوبر وكريم".

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، أبرز 8 معلومات، عن دابسي.

1- يعمل تطبيق "دابسي" على هواتف الآندرويد والآيفون، ويتيح طلب سيارات ملاكي وأوتوبيسات ويخوت وطائرات ودراجات نارية.

2- طلبت الشركة من كل مكتب من مكاتب الوكلاء، ضم 100 كابتن كحد أدنى إلى منصتها الإلكترونية، لبدء العمل رسميًا معها، مقابل منح الوكيل لائحة إعلانية أمام مكتبه، وعند وصوله إلى 1000 سائق، يصبح وكيلاً مدى الحياة للشركة، مع توقيع عقد رسمي.

3- تستهدف الوصول إلى 100 ألف سائق قبل انطلاق التطبيق رسميا، بالإضافة إلى تنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية.

4- من المقرر أن تبدأ الشركة عملها في 3 مدن هي: "القاهرة والغردقة وشرم الشيخ".

5- وعدت الشركة، الكباتن، بإتاحة تأمينات اجتماعية وطبية، وحوافز لمن يتعدى تقييمهم 4.8 نجمة، ومساعدتهم في استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة.

6- شروط الانضمام تمثلت في "أصل المؤهل الدراسي، 4 صور شخصية، إجراء تحليل مخدرات بمعمل فاست سكان، فحص فني للسيارة سيتم تحديد موقعه قريبا، رخصتي السائق والسيارة".

7- تقبل دابسي العمل بالسيارات الملاكى بداية من موديلات 2000، و2010 بالنسبة للتاكسي.

8- تركيب نظام إلكتروني بسياراتها، يتضمن شبكة إنترنت مجاني (واي فاي) للكابتن والعميل، وكاميرا لمراقبة سلوكيات الجانبين.