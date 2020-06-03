"دور الإعلام في مصر والعالم العربي".. محاضرة بالأعلى للثقافة اليوم

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة حنان يوسف، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الاعلي للثقافة، لتقديم محاضرة أونلاين، بعنوان " دور الإعلام في مصر والعالم العربي" ويبدأ البث في تمام الثامنة والنصف مساء، ويصحبه ترجمة بلغة الإشارة.

وتأتي المحاضرة في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك" وضمن برنامج "اقرا معانا" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.

وسلسلة "اقرأ معانا" التى أطلقها المجلس الأعلى للثقافة، تتضمن قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو لفصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق"، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "أونلاين"، مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين؛ ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب مصر والمبدعين من الدول العربية.