"الوطنية للصحافة" تنعى الكاتب الراحل رجائي الميرغني

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة رئيس وأعضاء وجميع العاملين بها بخالص التعازي في وفاة أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابي الكبير الأستاذ رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر اليوم.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن رجائي الميرغني توفي بعد مسيرة عطاء متواصلة لوطنه ومهنته ونقابته، داعية الله عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتابع البيان: وتتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء لحرم الفقيد الأستاذة خيرية شعلان الكاتبة الصحفية الكبيرة، وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.