تزايد إصابات كورونا تنشط الجهود الحزبية للحد من انتشار الفيروس

مع تخطي أعداد المصابين بفيروس كورونا حاجز الـ20 ألف إصابة، وتزايد الضغط على المستشفيات سواء لإجراء الفحوص أو العزل، دفع الجهود الحزبية للنشاط مرة أخرى من خلال مبادرات داعمة للمواطنين بأدوات التعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت مصر حتى أمس الثلاثاء 27536 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 6827 حالة، وسُمح لها بالخروج من مستشفيات العزل الصحي، في حين بلغت حالات الوفاة 1052 لمصريين وأجانب.

وبدأت مصر تطبيق خطة التعايش مع جائحة فيروس كورونا، وتسلحت بإجراءات احترازية ووقائية مشدَّدة للحد من تفاقم أعداد الإصابات بالفيروس.

ويقول المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن الحزب مستمر في مبادراته المجتمعية لدعم المواطنين في مواجهة فيروس كورونا وتوعيتهم بطرق الوقاية من المرض.

ويضيف أبوشقة لـ"الوطن"، أن الحزب يطبق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال التزام جميع العاملين به بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ويتم تعقيم المكاتب بشكل مستمر والمتابعة الصحية للموظفين للتأكد على سلامتهم.

ويشير إلى أن الحزب يقوم حاليا على مستوى المحافظات بتوفير الكمامات وأدوات التعقيم للمواطنين بأسعار مخفضة لتكون في متناول الجميع، وتقديم الدعم للمتضررين من الأزمة، في إطار دعم الحزب لجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

وعلى خط مواجهة فيروس كورونا يواصل حزب الحرية المصري، حملاته المجتمعية في مواجهة الوباء بتوزيع الكمامات على الأهالي وفي المصالح الحكومية وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

ويقول شريف أنور، أمين الحزب بمحافظة الغربية، إن حملة توزيع الكمامات بدأت من الغربية بتوزيع 3 ألاف كمامة وسيتم توزيع الدفعه الثانية غداً الأربعاء ثم تأتي باقى المحافظات.

ويرى أنور أن هذه الحملة تأتي لمساعدة المواطنين في حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من المرض.

ويضيف أن الحزب مستمر في القيام بالدور المجتمعي بالتوعية والوقاية من الفيروس، واتباع الطرق الوقائية لمواجهته، مشيرا إلى ان شباب الحزب منتشرين على نطاق المحافظات بحملات التطهير للمنازل والمصالح الحكومية والشوارع وأماكن تجمعات المواطنين.

وفي سياق تلك الظروف، نشط حزب الحركة الوطنية، حملاته في مواجهة فيروس كورونا بتوزيع المطهرات وأدوات التعقيم على المواطنين في المحافظات وتوعيتهم بضرورة الالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من المرض.

ويقول محمد عطوان، القيادي بالحزب، إن الحزب مستمر في حملاته ومبادراته الداعمة لجهود الدولة في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا، وجميع أمانات الحزب في المحافظات تقدم كل ما بوسعها لحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بهذا الفيروس.

ويضيف عطوان أن هدف الحزب من استمرار المبادرات لمواجهة فيروس كورونا، هو الحد من انتشاره بين المواطنين لحين ايجاد علاج يوقف هذا الوباء الذي يضرب العالم كله.

ويشير إلى أن الحزب ماض في تنفيذ الاجراءات الاحترازية خصوصا ما يتصل بالتباعد الاجتماعى والالتزام بقواعد حظر التجول والحركة مع الجماهير، فضلا عن حملات التوعية وتعقيم وتطهير المباني والأحياء إلى أن تتمكن مصر والعالم من تجاوز الأزمة.

ويرى أن الحزب يقوم بدور في توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا من خلال التواصل معهم في الشارع ومعرفة مشاكلهم والعمل على حلها وحثهم على الالتزام بقواعد حظر التجوال وجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.