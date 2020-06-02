رسلان يشيد بمتابعة محافظة مطروح لإجراءات مواجهة فيروس كورونا

كشف النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، نائب مطروح، تفاصيل اللقاء مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمشاركة النائبين مهدي العمدة ورزق جالي.

وأشار النائب إلى أن اللقاء جاء لمتابعة الإجراءات التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والدور الذي تقوم به المحافظة من خلال لجنة إدارة الأزمة.

وأكد رسلان على أن هناك تنسيقا دائما وعلى أعلى مستوى بين كل الجهات المعنية ضمن جهود الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة.

وأشاد النائب أحمد رسلان، بجهود مديرية أمن مطروح، بقيادة اللواء عماد الكدواني، في متابعة الالتزام بإجراءات حظر التجول في الأوقات المحددة، وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما ثمن النائب متابعة الأجهزة التنفيذية والرقابية للإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي للحد من زيادة معدلات انتشار العدوى بين المواطنين.

وأكد أنه بفضل الإجراءات الاحترازية التي نفذتها المحافظة، جعلت مطروح هي الأقل في نسبة الإصابة بين محافظات الجمهورية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التزام المواطنين بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على أنه على الرغم من زيادة أعداد المصابين إلا أنه ما زالت أمامنا الفرصة للسيطرة على انتشار الفيروس.