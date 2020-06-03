"مياه الشرب" توضح كيفية استخدام تطبيق "قراءة عداد المياه"

قال إبراهيم حسن مدير المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن فكرة استخدام تطبيق "قراءة عداد المياه" عبر الهاتف المحمول طرحت من رئيس الشركة منذ فترة، مع بداية فيروس كورونا المستجد، وكانت تعليماته اتخاذ إجراءات لفتح قنوات تواصل للعملاء في إدخال القراءة، بحيث يكون هناك تباعد اجتماعي، وبدأنا العمل على ذلك.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن فريق الـ it في شركة المنوفية، إحدى الشركات التابعة لنا، نفذ التطبيق، واستطعنا بداية من الشهر الجاري أن يتم تنزيله من على play store ويكون متاحا للمواطن لإدخال القراءة بنفسه.

وتابع، أن المرحلة الحالية تكون لإدخال قراءة العداد بنفسه وخلال الفترة المقبلة سيستطيع من خلال تطبيقات الشركة القابضة أن يسدد الفاتورة الخاصة به، مع العلم أنه متاح من خلال شركات الدفع الإلكتروني أن يسدد العميل فاتورته من خلالها.