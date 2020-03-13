"القابضة لمياه الشرب" تعتذر للمواطنين عن قطع المياه: كنا مضطرين

اعتذر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمواطنين عن الاضطرار لقطع مياه الشرب عن المنازل في بعض المناطق، شارحا أن كميات المياه الناتجة عن الأمطار كانت تفوق الشبكات واستيعابها وتسبب ذلك في تجمعات المياه في أماكن حساسة ومهمة.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم قطع المياه عن محافظتي القاهرة والجيزة، وفي بعض المناطق المختلفة من المحافظات التي شهدت كثافة عالية من الأمطار.

وأوضح رسلان أن قطع المياه كان لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار عند مرافق مهمة حيوية التي إذا تجمعت المياه فيها يضرها ويضر الجميع.

وأشار رسلان إلى أن المياه بدأت تعود للمنازل بدءا من الساعة التاسعة والنصف مساء في كل الأماكن، مناشدا المواطنين بعدم الإسراف في استخدام المياه، واستخدامها بترشيد لتقليل الضغط على شبكة الصرف الصحي.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أول أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.