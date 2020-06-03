مدير مهرجان الجونة: انعقاد الدورة الرابعة في موعدها وارد

كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن إمكانية إقامة الدورة الرابعة من المهرجان، التي من المقرر أن تقام فعالياته في الفترة بين 19 إلى 27 سبتمبر.

وأشار التميمي في مداخلة "bbc"، مع الإعلامي حسام عاصي، إلى أنه عمل على إعداد العديد من الإجراءات والاحتياطات الاحترازية لسفر الجمهور والنجوم إلى المهرجان بشكل آمن، وأن هناك خطة لاستبدال الحفلات الليلية بعروض سينمائية للأفلام، والعمل على الحضور الافتراضي للجمهور والنجوم، كما أنه يرى أن المهرجان يستمر في ظل هذه الظروف، بسبب ثقة المنتجين والمخرجين.

وأضاف أن هناك تحضيرات لفتح عدد كبير من دار العرض السينمائي، الذي يمنع التكدسات التي تحدث من الجمهور لمشاهدة الأفلام.