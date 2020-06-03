وفاة رئيس اللجنة النقابية لعمال الشرقية إثر إصابته بكورونا

نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد عرابي رئيس اللجنة النقابية لعمال الشرقية، إثر وفاته بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه لأسرة الفقيد ولجميع العمال من أبناء المحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

أكد المحافظ، أن الدولة المصرية تكثف كافة جهودها للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأزمة الراهنة تتطلب ضرورة تكاتف كل الجهود من قبل جميع الفئات مع الدولة المصرية، وأن نكون جميعا يد واحدة خلف القيادة السياسية لكى نمر من تلك الأزمة بأقل الخسائر.