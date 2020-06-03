"الصحة": التكييفات قد تنقل عدوى كورونا.. والمراوح أسوأ

قالت وزارة الصحة والسكان، إن التكييفات والمراوح قد تنقل عدوى فيروس كورونا، من خلال نقل الرذاذ المتطاير من أي شخص مصاب داخل الغرفة، وأضافت: "بالنسبة للتكييفات المركزية فهي أكثر خطورة لأنها تنقل الهواء من غرفة لأخرى، ولذلك تجنبا للعدوى عند استخدامها، فتح الهواء الطبيعي في كل غرفة ثم إعادة تشغيله مرة أخرى".

وتابعت الوزارة من خلال الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى، في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة له، أن التكييفات تعمل على تقليب الهواء وأخذه وإعادة ضخه مرة أخرى، وهذا الأمر أيضا ينقل العدوى، وخاصة التكييفات المركزية التي تنقل الهواء من مكان لآخر، وأفضل أنواع التكييفات الذي يعتمد على أخذ هواء من الخارج وتكييفه مع الهواء في الداخل.

وعن كيفية الوقاية من العدوي مع استخدام التكييفات، قال: "الأفضل الاعتماد على التكييفات فترة، ثم غلقها وإدخال الهواء الطبيعي فترة معينة من الوقت، لتجديد الهواء بالمكان، مع تنظيف فلتر التكييفات كل 12 ساعة، لكن في النهاية تظل التهوية الطبيعية هي الأفضل.

وأكد أن أسوأ تهوية هي الناتجة عن المروحة، لأنها قادرة على تحريك الهواء في جميع أنحاء المكان، ما يعني نقل العدوى بشكل أسرع.