العراق يسجل 781 إصابة و21 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل 781 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى منذ ظهور الفيروس في العراق، كما لم يصل العراق سابقاً إلى هذا الرقم بأعداد المتوفين.

وسجلت العاصمة بغداد لوحدها 337 إصابة وهو الرقم الأعلى بين المحافظات الأخرى، كما تصدرت أعداد المتوفين أيضاً بعشر وفيات من أصل 21.

ووصلت أعداد المصابين الإجمالية في البلاد إلى 8168، بينما وصلت الوفيات إلى 256، وحالات الشفاء بلغت 4095.

من جانبه، قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، إن بلاده في حالة حرب، مطالباً الجميع بالتكاتف مع الوزارة.

وقال التميمي - في مؤتمر صحفي مشترك خلال حضوره مع نقيب الأطباء في العراق افتتاح ثلاث مراكز طبية بالنجف وأوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم - إن "جميع الإصابات متوقعة ونحن مسيطرون ولا يوجد سوى 43 حالة خطرة".

وأعرب الوزير العراقي، عن "توقعه تخصيص موازنة جيدة للصحة"، مؤكداً : "نحن في حالة حرب وننفي إعطاء أي مبالغ مالية لمرضى كورنا وهذا الأمر هو تسقيط فقط ونطالب الكل بالتكاتف معنا"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".

وأوضح التميمي، "من يريد أن يدمر النظام الصحي في بالبلاد هو من يطلق هذه الشائعات"، موجهاً بـ "صرف مكافآت لكل العاملين في الصحة".