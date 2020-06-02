العراق: 20 وفاة و519 إصابة جديدة بكورونا

أعلن العراق، اليوم، تسجيل 20 حالة وفاة و519 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم محافظات البلاد إلى 7387 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 519 إصابة مؤكدة نالت العاصمة بغداد الحصة الأكبر منها بـ 350 إصابة، ثم محافظة ميسان بـ 34 ثم كربلاء بـ 31 ثم باعداد متفرقة في النجف والبصرة والسليمانية ودهوك وديالى وبابل والمثنى ونينوى.

وأـضافت الصحة العراقية، أنها سجلت كذلك 20 حالة وفاة 15 منها في بغداد واثنتان في بابل ومثلهما في واسط، وواحدة في المثنى فيما تماثل للشفاء 233 مريضا من بغداد والبصرة وديالى وكربلاء وذي قار ونينوى.