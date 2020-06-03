"تكنولوجيا الاتصالات": 10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة لتطوير الشبكات

قال المهندس وليد جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات وضعوا استثمارات كبيرة جدا الفترة الماضية فيما يخص رفع كفاءة الشبكات، وتوقعوا دخول مصر في عصر التحول الرقمي، ولم يكن هناك توقع للأزمة الراهنة الخاصة بجائحة كورونا وكمية الضغط الكبير على الشبكات الفترة الماضية.

وأضاف جاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن آلاف الطلاب والمواطنين والموظفين لجأوا لشبكات التواصل الاجتماعي، وصمود الشبكة كل هذه الفترة إنجاز كبير، وتأثير وقف بعض الأعمال بالشركات على الشبكات لم يتعد 50% أو 60% على الأكثر.

وتابع جاد أن الشركات المكتبية تعمل من المنزل وتؤدي أعمالها بشكل جيد، "الناس بتبيع وتشتري من على الإنترنت، وبتعمل شغلها على الإنترنت وتؤدي أعملها على الإنترنت وبتذاكر على الإنترنت، والناس بتتواصل مع بعضها عن طريق الانترنت".

واستكمل جاد أن تطبيق زووم كان من التطبيقات المغمورة قبل كورونا، وأصبح يستخدم في الاجتماعات والتواصل الاجتماعي أيضا، مما أعطى للدولة القناعة للاستثمار في قطاع الاتصالات، وهناك 10 مليار جنيه إضافة لموازنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير الشبكات وتسريع عمليات التحول الرقمي.