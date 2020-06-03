دياب عن التصوير خلال أزمة كورونا: منفرقش حاجة عن عامل اليومية

قال الفنان محمد دياب، إنه "موسوس شوية، ومراته كانت بتخاف عليه جدا، وجاب الأنبوب الكبير اللي بيوضع فيها مياه وكلور، وكان يقوم برش الأماكن التي يسير فيها خلال تصوير أعماله الفنية"، مضيفا: "كنت ببقي خايف وأنا راجع من الشغل للبيت، وشبة بقلع هدومي كلها على باب الشقة، خوفاً على مراتي".

وأضاف "دياب" خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "Dmc": "هذه الفترة لا يمكنني الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل شراء أشياء من السوبر ماركت، وأتعامل بحذر بشكل كبير"، مشيراً إلى أن "بعض الناس كانت بتقول الفنانين بيقولوا متنزلوش وهما بينزلوا، بالعكس احنا زينا زي العامل البسيط اللي بينزل باليومية، ومش كل الناس عندها ملايين زي ما الناس فاكرة".

وتابع بأن كافة المسلسلات بدأت قبل أزمة فيروس كورونا: "مكنش ينفع في نصها نتوقف، لأنها ستكون خسارة فادحة للجهات الإنتاجية وشركات الإعلانات ومن الممكن أن تتوقف صناعة كاملة، وأنا بنزل علشان أكل عيشي، ولو معنديش شغل والله ما هنزل، ومخرجتش من أيام العيد لغاية دلوقتي إلا للضروريات والسوبر ماركت".

وأشار إلى أن الجهة الإنتاجية، كانت تتخذ مجموعة من الاحتياطات أثناء التصوير، من قياس درجة الحرارة والتعقيم والكمامات، للوقاية من فيروس كورونا.