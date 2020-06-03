دياب: مش كل أدواري شريرة.. ومدحت في فرصة تانية كان "مريض نفسي"

رد الفنان محمد دياب، على سؤال طرح عليه في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "Dmc"، حول اختلاف الأدوار التي يقدمها حتى وإن كانت جميعها لشخصيات شريرة.

وقال "دياب" إن دوره في مسلسل فرصة تانية، في شخصية "مدحت" لم يكن شريرا، وكان معقدا نفسياً، وهناك فرق بين من يرتكب أفعال الشر، والشرير المطلق، وتبين للجمهور بعدما تعرض لصدمة السجن في النصف الثاني من المسلسل، أنه شخص طيب، وأن سبب تصرفاته هي الضغوط التي تعرض لها وهو صغير، وأن لديه حب امتلاك ولكنه ليس شريرا.

وتابع: "كان بيحب مراته وبنته جدا، وشخصية مدحت كانت زي الدبة اللي قتلت صاحبها، وكان عاوز يحافظ على بيته، ومن كتر ما هو كان بيحبهم كان بيخنقهم، وده ظهر من خلال كلامه في المشاهد".

واستكمل: "شخصيتي في مسلسل الاختيار، "الشيخ سالم" مكنش شرير خالص، وكان شخصية عظيمة وجدع جدا، وأفنى حياته وعمره في خدمة بلده ضد التكفيريين".