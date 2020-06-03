الليرة التركية تهبط 1% أمام الدولار بعد زيادة في التضخم

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم، متخلية عن بعض مكاسبها، التي حققتها في تعاف من أدنى مستوى لها على الإطلاق، الذي سجلته في مايو الماضي، وأظهرت بيانات زيادة أعلى من المتوقع في التضخم الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وخسرت الليرة حوالي 12% من قيمتها هذا العام بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وحاجات التمويل الخارجي.

وهبطت الليرة، بما يصل إلى واحد في المئة إلى 6.77 مقابل الدولار قبل أن تقلص خسائرها إلى 0.7% عند 6.7435.

وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 11.39% في مايو الماضي، بينما جعل ضعف الليرة الواردات أكثر تكلفة.