"مستقبل وطن بالإسماعيلية" يوزع كميات من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا

تواصلت فعاليات مبادرة حياه كريمة لشعب عظيم بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية وذلك في مرحلتها الثالثة بإشراف عصام دياب أمين التنظيم مشرف الفاعلية، وذلك بتوزيع كمية كبيرة من العبوات الغذائية علي الأماكن الأكثر احتياجا في دائرة مركز الإسماعيلية بمتابعة الدكتور أحمد دندش أمين المركز وأعضاء هيئة مكتب القسم وشباب الأمانة، وتم توصيل العبوات من بيت إلى بيت للأسر التي تضررت من الإجراءات الإحترازية الأخيرة الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال علاء وحيد أمين إعلام مستقبل وطن بالإسماعيلية إن هذه الفعاليات تأتى إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتحت رعاية حماد موسي أمين الحزب بالاسماعيليه، وذلك خلال اليوم الرابع للمرحلة الثالثه للفاعلية، وسوف يشهد اليوم الخامس توزيع عبوات غذائيه غدا بهويس سرابيوم بمركز فايد.