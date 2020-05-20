إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم بالمنيا

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، تنفيذ عمليات توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم".

وانطلقت المرحلة الثالثة من توزيع كراتين وشنط المواد الغذائية، على جميع المراكز والأقسام بالمحافظة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع والمدن، والتى تم تحديدها واختيار المستحقين فيها بعناية ودقة، وذلك بعد توزيع 40 ألف شنطة غذائية فى المرحلة الأولى والثانية من المبادرة.

وأكد النائب عمرو غلاب أمين المحافظة، أن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد بجميع قرى ونجوع المحافظة، والتى أنطلقت خلال شهر رمضان المبارك، وهذه المرحلة تتزامن مع ليلة القدر، وذلك مساهمة من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر وسد حاجة المواطن البسيط من السلع الغذائية.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.