أطباء الدقهلية: تخصيص أماكن لعلاج مقدمي الخدمة الطبية بالصحة والجامعة

أكد الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، علي سعيه لتوفير الرعاية الصحية لمقدمي الخدمة الصحية بمحافظة الدقهلية علي أعلي مستوي وذلك بالتواصل مع جامعة المنصورة، ومديرية الصحة لحل أي مشكلة تواجه الأطقم الطبية.

وأوضح نقيب أطباء الدقهلية، أنه بعد جهود وتواصل مع كافة الجهات "الصحة والجامعة" أصبح لدينا الآن خيارات الخدمة الصحية متنوعة ومتوفرة للأطباء وجميع مقدمي الخدمة الصحية، والنقابة على استعداد لتقديم أي تنسيق مطلوب لدعم كل مقدمي الخدمة الصحية حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وتسود روح التعاون بين جميع أفرع مقدمى الخدمة الطبية.

وقال الشحات، في تصريح صحفي، إنني تواصلت مع الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة يوم 30 مايو 2020 لمناقشة طرق دعم الجامعة لمقدمي الخدمة الصحية بعد المبادرة الرئاسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء والتي أظهرت بالفعل حرص الجامعة علي دعم الفرق الطبية و المشاركة الفعالة في مواجهة الجائحة.

وأضاف أنه في يوم 31 مايو 2020 قمنا بزيارة الدكتور شعراوي كمال مدير عام المستشفيات الجامعية في وجود الدكتور أحمد البيلي أمين صندوق النقابة والدكتور حامد عزت العراقي رئيس قسم الكلي بمستشفى المنصورة الدولي وبحضور رؤساء الفرق المشرفة على المشروع، وقام الدكتور شعراوي كمال بشرح الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها وكذلك تكوين الفرق الطبية وألية الدعم لمقدمي الخدمة الصحية في جامعة المنصورة من خلال تخصيص مبنى الباطنة الخاصة كمرحلة أول.

وأشار إلي أنه في يوم 3 يونيو 2020 من خلال زيارة الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بالدقهلية والذي أكد قيام قطاع الصحة بتخصيص أماكن العزل لمقدمي الخدمة الصحية بمعظم المستشفيات المخصصة للعزل حيث تم توفير عدد من الأسرة لمقدمي الخدمة الصحية بمستشفى المنصورة الدولي وكذلك مستشفي صدر المنصورة

ووجه نقيب أطباء الدقهلية، الشكر لكل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية علي توفير أماكن لعزل مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات عزل الدقهلية، وكذلك الشطر لكل من ساهم ودعم الأطباء في هذه المرحلة الحرجة.