"البيت الأبيض": الدستور الأمريكي لا يمنح لأحد حق التخريب والنهب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن العنصرية أمر مرفوض، ويجب التصدي لها، موضحة أن الدستور الأمريكي، لا يمنح لأحد حق التخريب والنهب، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في وقت سابٌ، اليوم، أنه لم ينقل إلى المخبأ السري الموجود في البيت الأبيض، خلال المظاهرات التي اندلعت أمام بواباته الخارجية، مشيرا أنه توجه إلى المكان لمجرد تفقده.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية،أن جهاز الحماية الرئاسي نقل ترامب إلى الملجأ مساء الجمعة الماضية، خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض، إلا أن ترامب أكد لإذاعة "فوكس نيوز" الأمريكية "أنها معلومات خاطئة".

وأضاف ترامب: "كان ذلك خلال النهار"، موضحا أنه توجه إلى المكان "مرتين أو ثلاث مرات" خلال الأيام الماضية، لكن في كل مرة من أجل "تفقد المكان".

وأشارت ترامب، إلى أن "لقد توجهت معي مجموعة من الأشخاص".

وأكدت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب وزوجته ميلانيا وابنه بارون نقلوا إلى المخبأ السري الموجود في الجناح الشرقي في البيت الأبيض ومكثوا حوالى ساعة في الملجأ المخصص لحماية الرئيس وأفراد أسرته عند الأزمات كالحروب والهجمات الإرهابية.

وأثارت أنباء نقل ترامب إلى الملجأ موجة استهزاء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو أنها ساهمت في قراره التوجه ، أمس الأول الاثنين سيرا لزيارة كنيسة متضررة من أعمال عنف.

جدير بالذكر، أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني نقل إلى هذا الملجأ الآمن بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.