نائب محافظ دمياط ووكيل التعليم يبحثان الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية

عقد نائب محافظ دمياط إسلام إبراهيم، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة والتي ستبدأ يوم 21 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كل إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات، وذلك بحضور عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة التي سيتم تنفيذها قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه نائب محافظ دمياط، خلال الاجتماع، بالتجهيز الكامل لكافة العناصر التي تضمن انتظام سير العملية الامتحانية، وفقا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.