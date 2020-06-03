كورونا يحصد روح ثاني عضو بـ"طب أزهر دمياط".. وزملاؤه: كان طيب

توفي، اليوم، الدكتور محمد عنتر، المدرس المساعد بقسم الفارما بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث نعاه العديد من زملائه مؤكدين حسن خلقه وتفانيه في العمل.

"كان مهذبا وذو أخلاق حميدة مفيش اثنين يقدروا يختلفوا على أخلاقه ستظل ذكراه في قلوب الجميع"، يتحدث الدكتور السيد عبد الحميد أستاذ الأشعة بمستشفى الأزهر الجامعي عن سيرة زميله، مؤكدا أن جميع أحباب الراحل وزملاؤه أدوا صلاة الغائب على روحه.

ويقول عبد الحميد لـ "الوطن"، إن الراحل بدأ العمل بالجامعة منذ 2009 عقب تخرجه على الفور، مشيرا إلى أن "عنتر" من أبناء محافظة الفيوم وكان شبه مقيم في دمياط.

يتذكر دكتور محمد الشيخ مدرس مساعد بقسم الصدر بجامعة الأزهر، ذكرياته مع زميله الفقيد، "كان طيب الأخلاق دائم السؤال على زملائه، وفي آخر لقاء جمعني به منذ 6 أشهر سألني عن رسالة الدكتوراه".

ويعد الدكتور محمد عنتر ثاني ضحايا جامعة الأزهر فرع دمياط الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد الدكتور صلاح عبد ربه رئيس قسم الأطفال بطب الأزهر.