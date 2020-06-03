متعاف من كورونا يتبرع لعزل كفر الدوار بأدوات طبية ووجبات للمصابين

قرر أن يرد الجميل للطاقم الطبى بمستشفى عزل كفر الدوار، بعدما تعافى من فيروس كورونا المستجد، وغادرها منذ أيام قليلة معلنا انتصاره على الفيروس، وأراد أن يصنع معروف بالمستشفى الذى قضى فيها فترة علاجه، وتبرع بأدوات طبية ووجبات للمرضى الموجودين بالمستشفى، وقام على توزيعها الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى عزل كفر الدوار، برفقة الطاقم الطبى والعاملين بالمستشفى، وهو ما ترك أثر إيجابى لدى مصابى كورونا بالعزل.

وكانت مستشفى عزل كفر الدوار، بالبحيرة، استقبلت أدوات طبية "كمامات، جوانتيات، ملابس واقية"، بالإضافة إلى فاكهة وخضروات مغلفين للتوزيع الفورى، تبرع بها مهندس "أنور. ا" أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وقال: "قضيت أيام مرضى هنا بمستشفى العزل، وهى أيام فارقة فى حياتى، شعرت خلالها بأهمية صحة الإنسان، وما شاهدته من الطاقم الطبى بالعزل، دفعنى لتقديم الشكر والعرفان لهم، من خلال التبرع بجزء بسيط لسد احتياجات المستشفى، ووجبات للمرضى لرفع روحهم المعنوية".

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير عزل كفر الدوار، نثمن دور المشاركة المجتمعية سواء من الأفراد أو المؤسسات، وهو ما يظهر معدن المواطن المصرى، وما قدمناه للمتعافين من كورونا هو دورنا ومهمتنا، ونحتسب مجهودنا وسهرنا على راحة المرضى عند السماء، ونعلن أن مهنة الطب رسالة، نؤديها داخل المستشفى ولن نتخلى عنها أبدا، وننكر تشويه صورة الجيش الأبيض، ونؤكد أن مهمتنا صعبة وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود.