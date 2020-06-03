تركيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 4609

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 24 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد الوفيات الى 4609 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة في تصريح صحفي إنه تم أيضا تسجيل 867 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الاصابات بالبلاد الى 166422 حالة.

واضاف قوجة، ان 931 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 130852 مصابا في حين يرقد 612 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 261 مريضا يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي.

واشار الوزير التركي، الى ان المختبرات الطبية اجرت اليوم 52305 تحاليل للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا الى اكثر من2.155 مليون تحليل.

وفي سياق متصل، قال وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو اليوم ان أكثر من 77 ألف مواطن تركي غادروا المساكن الطلابية بعد إنهاء فترة الحجر الصحي اثر عودتهم الى البلاد اخيرا.

وأضاف قصاب أوغلو، ان بلاده قامت بإجلاء هؤلاء المواطنين من 97 دولة بعد تفشي كورونا المستجد.

وأوضح أوغلو، ان 13 في المئة من المساكن الطلابية تم استخدامها للحجر الصحي للعائدين من الخارج ما يعادل 177 سكنا طلابيا موزعين على 76 مدينة في حين تم استضافة 6305 من العاملين في القطاع الصحي في 113 سكنا طلابيا في 56 مدينة حرصا منهم على عدم مخالطة أسرهم.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية التركية اليوم ان الحصص الدراسية التعويضية والتكميلية للمؤسسات التعليمية ستستأنف في 31 أغسطس المقبل مدة ثلاثة أسابيع في حين ستستمر الدراسة طوال العام الدراسي مع كورسات اضافية.

وقالت الوزارة في بيان ان التعليم عن بعد سيستمر حتى 19 يونيو الجاري مع بدء عودة الحياة الطبيعية في البلاد اثر تراجع حالات الاصابة بكورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم، ان بلاده أجرت اكبر عملية اجلاء بتاريخها لأكثر من 75 ألف مواطن من 126 بلدا على خلفية انتشار كورونا المستجد.

وأضاف تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "24 تي.في" المحلية ان هذا الاجلاء للمواطنين الاتراك بالخارج والذي بدأ في ابريل الماضي ولازال مستمرا يعد أكبر عملية إجلاء في تاريخ الجمهورية.

وأوضح أوغلو، أن 562 مواطنا تركيا توفوا في الخارج جراء إصابتهم بكورونا المستجد.