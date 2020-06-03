محمد محمود عبدالعزيز يستعيد ذكرى ميلاد والده: "أتمنى الهدايا توصل له"

استعاد الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ذكرى ميلاد والده الفنان محمود عبدالعزيز.

ونشر صورة تجمع نصف وجهه مع نصف وجه والده، وعلق عليها، "بكرة إن شاء الله 4 يونيو 2020 عيد ميلاد أبويا، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسعيد فى مكانك الطاهر اللى أتمنى إن ربنا يجمعنى بحضرتك فيه على خير".

وتابع، "لحد ماجى لحضرتك أتمنى تكون الهدايا بتاعتى بتوصلك، وتكون مبسوط وراضى عنى".

واستكمل، "كل سنة وحضرتك ضهرى وسندى وأمانى يا أبويا وأخويا وابنى وصاحبى.. ورغم المسافة اللى بينا برضه جمعتنا صورة جديدة يوم عيد ميلاد حضرتك.. إلى أن نلتقى فى مكان واحد إن شاء الله.. لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله، ملحوظة: الصورة التانية والتالتة نص وش أبويا مع نص وشي".