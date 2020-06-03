قيادي صوفي لأبناء الصوفية بتونس: قاوموا الإخوان الإرهابيين في بلدكم

وجَه القيادي الصوفي مصطفى زايد، رسالة إلى أبناء الطرق الصوفية في تونس، لمواجهة تحركات الإخوان هناك.

وقال زايد، في رسالته: إلى صوفية تونس، الأحباب والأخوة في الله، أبناء المنهج الصوفي السمح بالشقيقة تونس، شاهدنا بقلق بالغ ما حدث من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من تجاوز سلطاته الذي قد نص عليها دستور دولة تونس العظيمة، ومحاولة دخول دولتكم الشقيقة في تحالف من قوى شريرة تعمل على نشر الإرهاب والتطرف الديني وعودة الاستعمار الغربي والعثماني للدول العربية.

وأضاف: الأخوة والأحباب وجب علينا جميعا أن نتصدي لهذه الأفعال التي قبل أن تكون خطرا على من ينتهج المنهج الصوفي، فهي خطر على الإسلام وعلى البلدان الاسلامية لما تحمله هذه القوى الشريرة من أفكار تتعارض وتعادي المنهج الصوفي والإنسانية عامة.

وأكد أن جماعة الإخوانن، والتي ينتمي لها رئيس البرلمان راشد الغنوشي "تضمر الشر لتونس ولكل ما هو صوفي خلاف لما كانوا يروجون له أنه ليس لديهم خلاف مع الصوفية، فقد فجروا مراقد الأولياء والصالحين وقتلوا الصوفية في ساحتهم ومساجدهم، وكانوا أشد عداوة للصوفية من الجماعات التي تكفر الصوفية وأظن أنكم تابعتم ما حدث منهم داخل لدولتنا مصر.

وتابع: قد تعلمنا من سادتنا الأول من وضعوا لنا أسس منهجنا الصوفي، ومن سادتنا ومشايخنا ومشايخكم، أن الدفاع عن الأوطان فرض واجب على الجميع، ولذلك وجب علينا جميعا أن نتكاتف وأن نتصدى لهؤلاء، فهم الفئة الباغية التي عملت طوال تاريخهم الحافل بكل ما هو فيه شر للمسلمين.