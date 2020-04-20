إطلاق موقع إلكتروني لمشيخة الطرق الصوفية في مصر

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر، إطلاق موقع رسمي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك في إطار جهودها لتطبيق التحول الرقمي، واستخدام التقنية الحديثة في تبليغ رسالتها.

وقال محمد علواني الرضواني، مدير موقع المشيخة، إن إطلاق بوابة المشيخة العامة للطرق الصوفية الإلكترونية يعد نقلة نوعية للمؤسسة الصوفية الرسمية، مضيفًا أنه يأتي في إطار إظهار معاني الإحسان في المجتمع بثوب عصري يواكب التحديات الحديثة.

وأوضح علواني أن الموقع بجانب قيمته العلمية والدعوية والتعليمية سيقدم خدمات اجتماعية وثقافية وصحية وأنشطة خدمية متنوعة ومميزة لكل أعضاءه، بشكل يجعله منصة خير وعلم وتعليم للجميع ولأهل التصوف بصفة خاصة.

من جانب أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، أن الموقع سيكون أداةً لنشر الدين الإسلامي السمح، وسبيلا للنفع والإفادة لكل الناس، مشيرًا إلى أنه سيصبح بمثابة منصة عالمية للتواصل مع كل أهل التصوف في الداخل والخارج، موجهًا الدعوة لكل متصوف للتواصل مع أسرته الصوفية من خلال الاشتراك في الموقع.