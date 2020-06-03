صور.. خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي عبر بوابة خدمات ولي الأمر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأولياء الأمور، إمكانية التقديم لأبنائهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، على شبكة الإنترنت لمدة شهر كامل، ثم سيجري فتح باب تقديم الملفات ورقيا من خلال المدرسة، وذلك في الفترة من أول يوليو المقبل، وحتى نهاية الشهر.

وتستعرض "الوطن"، خطوات التقديم إلكترونيًا للأطفال في التقرير التالي، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على المدار الساعة، وبعض التعليمات التي يجب الانتباه إليها.

تعليمات وزارة التربية والتعليم عند التقديم إلكترونيا

يمكن تسجيل طلبات التقدم للصف الأول الابتدائي، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يمكن الدخول إليها من هنـــــا، وذلك في الفترة 1/6/2020 إلى 2020 /6 /30.

يمكن تقديم طلب الالتحاق للمدارس الابتدائية الرسمية، وذلك باستخدام بيانات الرقم القومي للطفل المتقدم، كما يمكن لولي الأمر، تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة.

يمكن لولي الأمر، تعديل المدارس التي جرى تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة من 1/6/2020 حتى 30/6 /2020، حيث إنه لن يتمكن من إجراء أي تعديلات بعد ذلك.

يجب على ولي الأمر، تسجيل رقم الهاتف المحمول بدقة، والبريد الإلكتروني إن وجد.

يجب تحديد محافظة السكن بدقة، لأنه لن يجر تعديلها بعد الحفظ.

يجب كتابة عنوان السكن تفصيليا، لأنه من أهم معايير القبول بالمدرسة.

يتاح لولي الأمر، الاطلاع على المدرسة التي جرى قبول نجله بها مبدئيا، من خلال الموقع الإلكتروني، ويلزم ولي الأمر، بطباعة الموافقة المبدئية، وإرفاقها بملف الطالب والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي.

في حالة تعسر التسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في التقدم لها، ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، والشهادة الأصلية للاطلاع عليها، وبطاقة الرقم القومي لولى لأمر، وصورة منها، ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة، تسجيل رغبة الالتحاق بالمدرسة إلكترونيا.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا

يجب تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات ولي الأمر، التابع لموقع الوزارة، من هنـــــــا، واستيفاء البيانات والتي تشمل:

كتابة الرقم القومي للطالب.

إدخال تاريخ الميلاد.

اختيار المحافظة التابع لها.

اختيار الجنس ذكر أو أنثى.

الضغط على تسجيل دخول.