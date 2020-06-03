تعرف على شروط وقواعد التقديم للصف الأول الابتدائى في مطروح

على الرغم من جائحة كورونا التى تمر بها البلاد إلا أن مديرية التربية والتعليم بمطروح وضعت نظامين للتقديم للصف الأول الابتدائى، الأول النظام الإلكترونى منعا من الاختلاط وللتقديم عن بعد، والنظام الثانى، التقديم الورقى بشروط معينة.

وتنشر "الوطن" الشروط والقواعد التى وضعها تعليم مطروح للتقديم للصف الأول الابتدائى.

قواعد التقديم الإلكترونى للالتحاق الصف الأول الابتدائى.

- يقوم ولى الأمر بتقديم الطلب إلكترونياً.

- فتح باب التقديم فى الفترة من 1/ 6 / 2020 حتى 30 / 6 / 2020.

- التقديم من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليمhttps://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspxhttp://emis.gov

التقديم يدويا من خلال تسليم الملفات ورقيا، يبدأ فى الفترة من 1/ 7 /2020 وحتى 31/ 7 / 2020

الشروط والقواعد الوزارية الخاصة بالإلتحاق بالصف الأول الإبتدائى:-

- لا يجوز النزول بالسن عن ستة سنوات وألا يزيد السن عن تسعة سنوات للصف الأول الإبتدائى.

- بالنسبة لأولوية القبول يلحق المقيدون بفصول رياض الأطفال إجبارياً للصف الأول الإبتدائى وهناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنا لها.

- يجب مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل الحى أو القرية أو المربع السكنى الواحد.

- يحظر جمع تبرعات مالية أو مواد عينية، منعاً للمسائلة القانونية.