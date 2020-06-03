الغد: المنظمات الحقوقية تتجاهل انتهاكات الشرطة الأمريكية ضد المتظاهرين

انتقدت مها شريف، نائب رئيس حزب الغد للعلاقات الدولية، استخدام القوة المفرطة التى تتعامل بها الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم، لمقتل المواطن جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، الذي قتل على يد أحد أفراد الشرطة.

وقالت "شريف" في بيان، أن هذه القضية أظهرت مدى العنصرية التى تتعامل بها أمريكا مع المواطنين، مؤكدة أن الحديث عن حمايتها لحقوق الإنسان، والدفاع عن الحريات العامة، والحفاظ على خصوصية المواطنين، ما هو إلا مجرد حبر على ورق.

واستنكرت صمت المنظمات الحقوقية الدولية تجاه الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين السلميين، متسائلة عن التقارير الحقوقية ضد ما يحدث للمتظاهرين في أمريكا.

وأكدت شريف، أن تلك المنظمات تكيل بمكيالين تجاه رؤيتها لأوضاع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، أو لرؤيتها لتلك الحقوق في أمريكا وأوروبا.

وأعتبرت أن المنظمات الحقوقية الدولية، لا تعمل إلا وفق مصالحها الشخصية، ولخدمة أجندات مخابراتية تهدف في المقام الأول، إسقاط الأنظمة العربية، وزرع الفتنة بين الشعوب المستقرة.