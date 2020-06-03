"أنونيموس" وسرقات وحملة اعتقالات.. 5 مشاهد من المظاهرات الأمريكية

على مدار 7 أيام، احتشد متظاهرون في العديد من المدن الأمريكية، غضبا لوفاة جورج فلويد، وهو أمريكي ينحدر من أصول أفريقية، بسبب محاولة اعتقاله من جانب الشرطة، فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، والتي ظهر خلالها ضابط شرطة يضغط بركبته على رقبة فلوريد، ما جعل الأخير يقول له الجملة الشهيرة "i Can't Breath" لا أستطيع التنفس، قبل أن يفارق الحياة.

وتستعرض "الوطن" أبرز 5 مشاهد من المظاهرات الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي:

حملة اعتقالات من الشرطة الأمريكية للسيطرة على المظاهرات

نفذت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة النطاق بحق المتظاهرين بعدد من الولايات و المدن، و منها على سبيل المثال أوكلاند سيتى و واشنطن و أتلانتا، فى محاولة منهم للسيطرة على التظاهرات.

وما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى الاحتجاجات والاضطرابات التى تشهدها أغلب المدن الأمريكية، وجاءت أغلب الوفيات فى مدينتى ديترويت وإنديانابوليس، وقد نفت قوات الشرطة تورط أى من أفرادها فى هذه الحوادث، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

هاكرز "أنونيموس" ينجحون في اختراق موقع قسم شرطة أمريكي

أعلنت مجموعة القراصنة "أنونيموس" مسؤوليتها عن اختراق موقع قسم شرطة مينيابولس، وكذلك الوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات حول ضباطها، واتهم ممثل من المجموعة الإدارة بأن لديها سجل حافل من العنف والفساد، ووعدت بالبدء في فضح جرائمهم الكثيرة للبشرية.

سرقة متجر "أبل" خلال مظاهرات أمريكا

استغل مخربون حالة الاحتجاجات العارمة، وقاموا بنهب متاجر تابعة لشركة آبل فى مدن مينيابوليس وبورتلاند، فيما كان النهب الأكبر للمتجر الشهير فى العاصمة واشنطن، كما امتدت عمليات سرقة البضائع والنهب إلى المتاجر الفاخرة ومن بينها علامة "جوتشى".

"الجوكر وباتمان" ينضمان للمظاهرات الأمريكية

قام شخص بمحاكاة طريقة الفنان الأمريكي خواكين فيليكس في فيلم "الجوكر" بتلك الحركات البهلوانية والرقصات الغريبة، مرتديًا نفس زيه وممسكًا بلافته تطالب بحق فلوريد، فيماظهر شخص مرتديًا زيي الشخصية الخيالية "باتمان" بين صفوف المتظاهرين اعتراضًا على ما حدث.

تنظيف المتظاهرين لـ"تايم سكوير" خلال احتجاجاتهم

وتقاطر المتطوعون صباح الأحد الماضي، على المناطق التي شهدت احتجاجات صاخبة في العديد من المدن، من بينها ميدات "تايم" حاملين أكياس القمامة والدلاء والمكانس للقيام تنظيف وإزالة مخلفات المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.